Wybory parlamentarne 2023 i ogólnokrajowe referendum już w niedzielę, 15 października. Jak będzie wyglądać głosowanie?

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21. Wyborca może sprawdzić, gdzie będzie oddawał głos m.in. na stronie PKW, w wyszukiwarce obwodów.

W lokalu wyborcy będą musieli okazać dokument ze zdjęciem, który potwierdzi ich tożsamość.

- Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może być to również prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa. Może być to również dokument, który utracił już ważność, może być również okazany dokument w aplikacji mObywatel – przekazała podczas piątkowej konferencji Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak

Wyborca zostanie odszukany na spisie wyborców. Jeśli go na nim nie będzie, komisja ma obowiązek zadzwonienia do urzędu gminy, aby sprawdzić w ewidencji ludności, czy nie jest to wynikiem omyłki. Jeśli tak, wyborca zostanie dopisany na spisie wyborców na dodatkowym formularzu. Również na dodatkowym formularzu dopisywani są wyborcy głosujący na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu; zaświadczenia uprawniają również do udziału w referendum.