Wybory samorządowe 2024. Jan Kazimierz Adamczyk: Na pewno nie będziemy robić rewolucji, postawimy na ewolucję

Postawimy na ewolucję i pozwolimy mieszkańcom, aby ci w jak największym stopniu wpływali na to, w którym kierunku miasto ma się rozwijać. Jeśli koszalinianie nam zaufają, do czego bardzo ich namawiam, to już w ciągu pierwszych stu dni moich rządów odczują to, że prezydentem ich miasta został ktoś, kto bardzo poważnie traktuje miasto i ich samych. Zrobimy dokładny i uczciwy audyt wszystkich spraw miasta i zaczniemy je naprawiać. Jedną z nich na pewno będzie kwestia większego porządku w mieście.

Kiedyś jak do Koszalina przyjeżdżała rodzina na przykład z Krakowa, to zachwycała się, że jest u nas tak czysto i zielono. Teraz już nikt tak się Koszalinem nie zachwyca.

Dlaczego? Otóż dlatego, że miejskie służby nie działają już tak sprawnie jak kiedyś. Trzeba to naprawić i my to zrobimy. A mówię o tym dlatego, aby pokazać, w jakiej kolejności powinna toczyć się praca dla miasta.

Najpierw trzeba uporządkować i naprawić podstawowe rzeczy, a potem dopiero rozglądać się za dalekosiężnymi wizjami, które na wiele lat określą kierunek rozwoju Koszalina. U moich kontrkandydatów ta kolejność jest często zaburzona, co dobrze rozwojowi Koszalina na pewno służyć nie będzie.