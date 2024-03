Wybory samorządowe: Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów do rady powiatu koszalińskiego [ZDJĘCIA, WIDEO]

Paweł Szefernaker, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości, liczy na to, że kandydaci PiS zrobią dobry wynik, który pozwoli dyktować warunki w radzie. Kilka razy on, jak i sami kandydaci na radnych, podkreślali, że gotowi są do współpracy z innymi ugrupowaniami i "podzielenia się odpowiedzialnością".

Pod jakimi hasłami o głosy walczą kandydaci PiS? Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic (postanowiła nie walczyć o reelekcje) mówiła, że jej priorytety się nie zmieniają — wysoko na ich liście jest walka o stan dróg powiatowych.

Alicja Marciniak za jeden z najważniejszych postulatów uznaje walkę o przywrócenie transportu publicznego. Mówiła, że jako mama piątki dzieci, dobrze wie jak wielkim problemem jest brak połączeń lokalnych, który zmusza rodziców do pełnienia funkcji szoferów swoich dzieci. Brak komunikacji to rodzaj dyskryminacji dużej grupy mieszkańców powiatu.