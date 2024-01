Wychodzą naprzeciw kryzysom psychicznym i będą udzielać pomocy

Najpierw, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wartości ponad 4,9 mln złotych, na uczelni zajęto się kwestią zmniejszenia ograniczeń w dostępie do kształcenia oraz likwidacją barier architektonicznych po to, by osoby z niepełnosprawnościami miały jak najwygodniejszy dostęp do uczelni i jej zasobów. W tym celu kupiono niezbędne elementy wyposażenia czy poprawiano i dostosowywano infrastrukturę. - W ciągu trzech lat trwania projektu udało nam się pomóc około 120 studentom i 40 pracownikom - poinformowała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor tejże uczelni.

- Po zakończeniu projektu uznaliśmy, że warto tę współpracę kontynuować, bo jest taka potrzeba. Mamy plan, by wspomniane punkty nadal funkcjonowały, z określonymi godzinami dyżuru, od 12.00 do 15.00. Dzięki współpracy Politechniki Koszalińskiej i Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Medison w Koszalinie na uczelni udzielane będzie wsparcie psychologiczne nie tylko dla studentek i studentów, ale również dla doktorantek, doktorantów oraz innych pracowników uczelni - dodała Danuta Zawadzka. Współpraca dotyczyć będzie świadczenia darmowych usług konsultacyjnych oraz ogólnej profilaktyki zdrowia psychicznego. Całość dofinansowuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jednocześnie studenci i pracownicy mogą korzystać z punktów wsparcia przy ul. Sarzyńskiej 9 i Zwycięstwa 119, podobnie zresztą jak pozostali mieszkańcy. Punkt przy ul. Zwycięstwa czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, a ten zlokalizowany przy Sarzyńskiej działa praktycznie non stop. Dyżurują tam psycholodzy, pielęgniarki i pielęgniarze psychiatryczni. Nie trzeba się wcześniej umawiać, nie trzeba mieć skierowania. - Średnio dziennie w tych obu punktach zgłasza się od 15 do 20 osób, które potrzebują pomocy - powiedziała dr Izabela Ciuńczyk. - Skala problemu jest bardzo duża, to wręcz plaga w cywilizowanych społeczeństwach. W ciągu ostatnich pięciu lat na 140 tysięcy mieszkańców Koszalina i powiatu około 30 tysięcy osób korzystało lub korzysta z pomocy psychologicznej, więc prawie co piąty dorosły mieszkaniec regionu albo doświadczył kryzysu psychicznego, albo jest w trakcie uzyskiwania pomocy - podkreśliła.

- Dla wielu osób problem zdrowia psychicznego jest wstydliwy. To nie jest też widoczne gołym okiem, więc tym bardziej nasze działania są potrzebne. Jednocześnie uczelnia nie może zastąpić Narodowego Funduszu Zdrowia. Za to podać rękę i pomóc skorzystać z istniejącego systemu pomocy psychologicznej - już tak - podsumowała Danuta Zawadzka.