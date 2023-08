Zachodniopomorskie: Blisko 2 tys. wolnych miejsc dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Na rok szkolny 2023/2024 samorządy w woj. zachodniopomorskim przygotowały 20 tys. 366 miejsc w 254 szkołach. Kuratorium Oświaty w Szczecinie przekazało, że kierowano się m.in. liczbą absolwentów klas ósmych zamieszkujących teren danego powiatu i doświadczeniem wynikającym z ubiegłorocznej rekrutacji.

Po wstępnych symulacjach zainteresowania absolwentów konkretnymi szkołami liczba przygotowanych miejsc była zwiększana.

"Samorządy mogły – i to robiły – kontrolować, ile do jakiej szkoły na terenie powiatu wpłynęło podań i mogły zwiększać liczbę miejsc dla absolwentów" – przekazała we wtorek podczas konferencji prasowej zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska.