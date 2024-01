Żak Koszalin pokonał wicelidera I ligi koszykarzy [ZDJĘCIA]

- Jeżeli tak zagramy z Astorią to przegramy różnicą 40 punktów i wszyscy kibice się od nas odwrócą - powiedział po sobotnim meczu z zespołem z Krakowa trener Żaka, Rafał Knap. Jego podopieczni ulegli w fatalnym stylu broniącemu się przed spadkiem AZS AGH. W środę nie mógł już mieć pretensji do swoich podopiecznych o brak determinacji i charakteru. Chociaż koszykarze Żaka mieli przez trzy kwarty meczu z Astorią problemy ze skutecznością, to w czwartej rozbili rywala 28:14 i zgarnęli komplet punktów.

Amerykanin zakończył spotkanie z trzecim w sezonie double-double, dokładając do 22 punktów (7/12 z gry) aż 12 zbiórek. Pawlak dołożył 15 oczek, a Krajewski o 3 mniej. Osiem asyst rozdał Rajewicz. Warto zauważyć, że trener Knap tym razem korzystał praktycznie z 7-osobowej rotacji, nie mając do dyspozycji Marcina Tomaszewskiego i Adama Skiby. Ósmy grający zawodnik, Oskar Życzkowski spędził na parkiecie tylko 4 minuty. Pełne 40. zaliczyli natomiast Kondrat i Rajewicz.

Żak Koszalin - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 70:66 (12:15, 13:15, 17:22, 28:14)

Żak: Kondrat 22 (1x3, 12 zb., 2 bl.), Pawlak 15 (3x3, 4 zb., 4 as., 5 str.), Krajewski 12 (1x3, 6 zb.), Czerniewicz 8 (2x3), Rajewicz 7 (1x3, 8 as., 3 zb.) - Szewczyk 6 (2x3, 3 zb.), Rosiński 0 (6 zb.), Życzkowski 0.

Astoria: Kiwilsza 13 (9 zb.), Goodwin 10 (2x3), Jeszke 7 (16 zb., 3 str.), Ulczyński 6 (2x3), Zegzuła 6 (5 as., 3 str.) - Pluta 14 (4x3), Wińkowski 6 (6 zb.), Kaszowski 3 (6 as., 4 zb.), Burczyk 1, Stupnicki 0.