Zima na budowie łącznika obwodnicy Szczecinka. Jest termin zakończenia prac [ZDJĘCIA]

Od poniedziałku (11 grudnia) zaczęła się co prawda odwilż, ale nie ulega wątpliwości, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, co będzie miało wpływ na tempo prac na budowie łącznika obwodnicy Szczecinka. Pamiętajmy jednak, że miesiące zimowe nie wlicza się do czasu kontraktu, choć oczywiście, o ile aura pozwala, to drogowcy prowadzą roboty choćby w ograniczonym zakresie.

- Na obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 roboty są wykonywane w zakresie możliwym przy obecnych warunkach pogodowych - informuje szczeciński oddział GDDKiA. - Prace są obecnie już dość zaawansowane, w przyszłym roku będzie wykonywana nawierzchnia. Finał prac budowlanych ma nastąpić wiosną 2025 roku.