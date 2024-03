Złe oznakowanie na ulicy Prostej w Koszalinie? Tak twierdzą Czytelnicy [ZDJĘCIA]

Chodzi o skrzyżowanie ulic Prostej i ks. Jerzego Popiełuszki. Niedawno przeprowadzony był tutaj duży remont, którego elementem była też gruntowna przebudowa tego właśnie skrzyżowania. Po jej zakończeniu pojawiło się oznakowanie, które budzi wśród kierowców niemałe kontrowersje.

- Ulica Prosta biegnie od strony miasta w kierunku małego wiaduktu, pod którym można się dostać dalej, do Skwierzynki – mówi jeden z Czytelników "Głosu".

- Ruch jest więc tutaj duży, a że sama ulica w stronę Skwierzynki biegnie też nieco z góry to wiadomo, że auta są rozpędzone jeszcze mocniej. Naturalne więc, by wydawało się to, że to właśnie przejazd ulicą Prostą będzie miał pierwszeństwo na skrzyżowaniu z ulicą ks. Popiełuszki. Ale tak nie jest. Kierowcy jadąc ulicą Prostą muszą się zatrzymać, bo pierwszeństwo mają jadący tą drugą ulicą. A to jest fatalne rozwiązanie, bo zostało wprowadzone wbrew naturalnej gradacji ważności dróg wynikającej z takiego, a nie innego układu komunikacyjnego. Poza tym jadąc ulicą Prostą od strony Skwierzynki widok na tym skrzyżowaniu jest mocno ograniczony przez płoty oraz domy i wjeżdżając dopiero na jego środek można zobaczyć, czy coś z lewej strony nadjeżdża, czy nie – opisuje koszalinianin.