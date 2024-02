Zmiany na ulicy Piłsudskiego w Koszalinie budzą emocje. Mniejszy postój dla taksówek, większy parking. Nie wszystkim to się podoba

Zarząd Dróg i Transportu taką zmianę organizacji ruchu zaopiniował pozytywnie, ale dopiero w tym roku ma dojść do realnych działań w tej okolicy. Powodem był brak pieniędzy w miejskim budżecie.

- W Koszalinie dla kierowców taksówek udostępnionych jest około 360 miejsc. Samych zarejestrowanych taksówkarzy jest ponad 400. Owszem, są rotacje, do tego jazdy nocą oraz zdarzenia losowe typu zepsuty samochód, ale wciąż zapotrzebowanie na postoje jest bardzo duże - oceniają taksówkarze, z którymi rozmawialiśmy na postoju przy rondzie u zbiegu ulic Piłsudskiego i Pileckiego.

- Nieopodal swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Era Kobiet, do którego należę i przez rok przyglądałam się jak to wygląda - mówi nam Dorota Chałat z klubu radnych Koalicja Obywatelska, która wystosowała do prezydenta Koszalina zapytanie w tej sprawie.