Znamy wykonawcę drogi S11 Bobolice - Szczecinek. Odwołanie zostało oddalone

Finał budowy 24-kilometrowego fragmentu S11 z Bobolic do Szczecinka przewidziano na 2026 rok. Droga zacznie się za bobolickim węzłem drogowym i biec będzie długimi fragmentami właściwie śladem DK11. Oczywiście nie wszędzie, i nawet tam gdzie przebieg S11 pokrywa się z DK11 nie oznacza to, że będzie to przebudowa samej krajówki. Np. w okolicach Wierzchowa, gdzie będzie jeden z dwóch węzłów drogowych (drugi to Szczecinek – Północ), S11 przejdzie między zabudowaniami wsi a jeziorem Wierzchowo, stosunkowo blisko jego brzegów. A więc kilkaset metrów na wschód od obecnej „jedenastki” przecinającej Wierzchowo i zamieniającej dziś życie jego mieszkańców w koszmar.

Ekspresówka dojdzie do Szczecinka w rejonie wspomnianego węzła drogowego ulokowanego nieco na północ od obecnego ronda, którym zaczyna się gotowa od 2019 roku obwodnica miasta w ciągu S11.

W sumie powstanie tu 18 wiaduktów, dwie estakady, cztery mosty i trzy przejścia dla zwierząt. Do tego wspomniane obszary chronione, jeziora i bardzo trudne warunki geologiczne wymagające m.in. wielkich prac przy wymianie gruntów.

To ostatni odcinek realizacyjny S11 w województwie zachodniopomorskim. Fragment S11 od Koszalina do Bobolic jest aktualnie w budowie i będzie gotowy we wrześniu (wspólny odcinek S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina funkcjonuje już kilka lat). Jeżeli chodzi o część S11 przecinającą Wielkopolskę, w tym jej północną część do Poznania, która najbardziej interesuje nasz region, to przygotowania są na różnym etapie. Tu przetargi zaplanowano na lata 2023/24, a wtedy ekspresówką znad Bałtyku do Poznania i autostrady A2 pojedziemy w 2028 roku.