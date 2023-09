Zniszczył lampy na wiadukcie na al. Monte Cassino w Koszalinie. Wandal został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Policjanci z koszalińskiej komendy przesłuchali już zatrzymanego 23-latka, podejrzewanego o uszkodzenie ulicznych lamp. Straty oszacowano aż na 30 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Ustalono, że 23-letni mężczyzna, idąc w towarzystwie o 3 lata młodszego kolegi, przy użyciu pistoletu pneumatycznego dokonał uszkodzeń wspomnianych lamp. Widać to dokładnie na nagraniu z monitoringu, które zostało dołączone do akt sprawy.

W trakcie czynności z policją 23-latek wskazał policjantom miejsce, gdzie wyrzucił pistolet.

- Apelujemy do mieszkańców, by wszelkie akty wandalizmu, niepokojące sytuacje, natychmiast zgłaszali do koszalińskich policjantów, co pozwoli nam na szybką reakcję i ukaranie sprawców. Niezastąpionym narzędziem jest m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której nie wychodząc z domu, przy wykorzystaniu komputera, można zgłosić niepokojące nas sytuacje. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mają rzeczywisty wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu - przypomina nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.