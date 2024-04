Zrekonstruowany koncert skrzypcowy Ludomira Różyckiego. Tego jeszcze nie było

Solista, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, a zarazem promotorów polskiej muzyki w kraju i na świecie, zaprezentuje Koncert skrzypcowy op. 70 Ludomira Różyckiego w wersji z płyty „Phoenix”, zawierającej pierwsze studyjne nagranie tego koncertu, zrekonstruowanego na bazie odnalezionych fragmentów orkiestracji.

Historia utworu sięga roku 1944, kiedy to znany wówczas i ceniony w świecie kompozytor stworzył utwór w owładniętej wojną Warszawie. Do niedawna znany był jednak tylko jego wyciąg fortepianowy, natomiast partytura całości uznawana była za zaginioną. Do przełomu doszło, kiedy w warszawskim BUWie odnaleziono kilkanaście zachowanych stron autografu wersji orkiestrowej. Umożliwiło to podjęcie prac nad rekonstrukcją całości dzieła. Nową orkiestrację opracował pianista Ryszard Bryła, zaś rewizji partii solowej dokonał sam Janusz Wawrowski. Nowe, odtworzone ze zniszczeń wojennych dzieło stało się tytułowym Feniksem i stąd też wziął się tytuł najnowszego albumu artysty.