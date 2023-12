173 miliony złotych na drogi w całym województwie zachodniopomorskim. Region koszaliński też skorzysta

Chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 rok, z którego aż 173 miliony złotych zostaną przekazane na inwestycje drogowe w województwie zachodniopomorskim. Niemal połowa z tego trafi do regionu koszalińskiego. To pieniądze na inwestycje, które dopiero się rozpoczną, ale też na te, które już trwają. Tak jest m. in. z główną drogą w Mielnie, a właściwie ostatnim etapem przebudowy tej trasy, od ronda na wjeździe do kurortu aż do wesołego miasteczka. Nieco ponad kilometr totalnej przebudowy będzie kosztował ponad 13 mln zł, na to gmina dostała w tym roku ponad 2 miliony, w przyszłym będą to kolejne cztery miliony złotych. Remont już trwa.

W Koszalinie przebudowane będą wspomniane ulice Spasowskiego i Chałubińskiego. Ta pierwsza ma kosztować 8 mln zł, dokumentacja jest już gotowa, przetarg będzie ogłoszony wkrótce.