Biegli z zakresu instalacji gazowej i pożarnictwa zeznawali w procesie dotyczącym pożaru escape roomu w Koszalinie

4 stycznia minęło 5 lat od pożaru escape roomu "To Nie Pokój" przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), w którym zginęło pięć 15-latek, przyjaciółek z jednej klasy gimnazjum świętujących urodziny jednej z nich. Od ponad 2 lat przed sądem okręgowym toczy się proces czworga oskarżonych o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci dziewcząt.

W piątek w sądzie z czworga oskarżonych odpowiadających z wolnej stopy stawiła się tylko jedna z kobiet. W rozprawie uczestniczyła natomiast większość z oskarżycieli posiłkowych, rodziców tragicznie zmarłych 15-latek. To na ich pytania odpowiadali biegli z zakresu instalacji gazowej i pożarnictwa, którzy do sprawy sporządzali opinie.

Rodzice pokrzywdzonych dopytywali biegłych m.in. o to, czy są w stanie określić, gdzie piecyki znajdowały się w momencie pożaru, który w ich ocenie ma największe uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą, pożarem i jak to jest możliwe, że po rozszczelnieniu butli gazowej obudowa piecyka od wewnątrz jest tylko nieznacznie nadpalona. Z przeprowadzonych przez nich na własną rękę eksperymentów, które sfilmowali, wynikało, że zniszczenia powinny być dużo większe.

Natomiast co do uszkodzenia piecyka po rozszczelnieniu butli, ewentualnego wybuchu i pożaru, biegły wskazał, że przy nawet niewielkiej nieszczelności trzeba wziąć pod uwagę właściwości gazu propan-butan. "Ona powoduje, że gaz wypływa i przesuwa się w dół, rozkłada się pasmem na wysokości ok. 10 cm od podłoża i wchodzi we wszystkie zakamarki i sobie tak leży. Mieszaninę wybuchowości jest trudno osiągnąć. Natomiast iskra, otwarty ogień - to czynniki inicjujące zapłon. W zależności, jak dużo tego gazu było, powstał płomień podobny do takiego, jakbyśmy wylali benzynę i ją podpalili" - wyjaśnił biegły.