Budowa łącznika obwodnicy Szczecinka z krajową "20". Nowa organizacja ruchu [ZDJĘCIA]

Prace przy budowie łącznika obwodnicy Szczecinka postępują zgodnie z harmonogramem i przyszedł czas na budowę ronda na przecięciu tej trasy z dawną DK11. To niemal dosłownie na granicy Szczecinka i gminy Szczecinek, na wysokości ulicy Sosnowej. Do tej pory drogowcy prowadzili prace wokół skrzyżowania, ale przyszedł moment – właśnie teraz – że roboty wkroczyły na samą dawną „jedenastkę”. A że są one poważne konieczna była zmiana organizacji ruchu – kilkusetmetrowy odcinek trzeba przejechać bokiem po szutrowej, dość wyboistej drodze.

Nie jest to przeszkoda nie do pokonania, ale zdecydowanie lepiej ją omijać i do Szczecinka wjeżdżać jednak S11 i tak samo z miasta wyjeżdżać. Kto może oczywiście.

Drogowcy informują, że budowa łącznika idzie bez większych problemów.