Była DK11 między Koszalinem a Bobolicami nie jest odśnieżana? - pytają Czytelnicy

- Określony standard, ustalany w zależności od natężenia ruchu, można osiągnąć dopiero po ustaniu opadów śniegu - w ciągu czterech godzin, jeśli mamy do czynienia z luźnym śniegiem, a sześciu godzin, jeśli na drodze występuje tzw. błoto pośniegowe. W przypadku występujących lokalnie - gołoledzi, szronu czy szadzi, wykonawca ma trzy godziny od momentu stwierdzenia występowania zjawiska, na doprowadzenie drogi do standardu II. Jeśli występuje tzw. lodowica, to ma na to cztery godziny - wskazuje rzeczniczka ZZDW.