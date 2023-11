Chcą pomóc osobom bezdomnym w Koszalinie i zbierają pieniądze

Jak będzie przebiegał proces dystrybucji pakietów pomocowych? - Osoby bezdomne przychodzą do Caritasu albo do Domu Miłosierdzia i mamy do nich kontakty. Wiemy, gdzie te osoby koczują. Informacja o akcji będzie przekazywana dalej, za pośrednictwem tych potrzebujących, z którymi jesteśmy w kontakcie, ale też dzięki mediom tradycyjnym i społecznościowym - wyjaśnił ksiądz Jarosiewicz.

Akcję można wesprzeć poprzez stronę internetową: https://zrzutka.pl/xbzbhm. Już teraz na koncie jest ponad 19 tysięcy złotych z 33 tysięcy wymaganych do ukończenia zbiórki. Skąd taka kwota? - Wynika to z prostej matematyki. By kupić dobry polar i termos trzeba wydać 150 złotych. Mnożąc tę kwotę przez liczbę osób bezdomnych w Koszalinie (220) wychodzi nam właśnie 33 tysiące złotych - mówił Arkadiusz Wilman. Akcja potrwa do 10 grudnia.

- Nowatorską akcję Polar i Termos wspieramy, jest bardzo potrzebna - mówił z kolei ksiądz Łukasz Bikun, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dodając, że Caritas w okresie świąteczno-noworocznym organizuje szereg innych inicjatyw skierowanych dla potrzebujących. - Prócz wydawania suchego prowiantu osobom w sytuacji kryzysowej na początku grudnia ruszamy z akcją Tak. Pomagam! związaną ze zbiórką żywności w sklepach i dyskontach na terenie całej diecezji, a także planujemy akcję Pusta Choinka, w ramach której około 150 dzieci z terenu naszej diecezji zamierzamy obdarować prezentami - podsumował.