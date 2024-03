Co może rowerzysta, a czego nie. Policjanci z Koszalina przypominają zasady ruchu

Co do zasady rowerzyści powinni poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeśli nie ma ścieżki - poboczem drogi. Po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów ani pobocza, albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jadąc po ulicy rowerzysta ma trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Szykując się do skrętu w lewo, należy zasygnalizować skręt wystawiając rękę, a następnie zjechać do osi jezdni.

Na ciągach pieszo-rowerowych zasady poruszania się rowerzystów są zależne od znaków pionowych i poziomych. Znak, na którym symbol roweru i pieszego oddzielone są kreską poziomą, oznacza, że jedni i drudzy poruszają się tym samym torem, ale to pieszy ma pierwszeństwo. Jeśli oba symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych. Każdy powinien poruszać się po swojej stronie, najczęściej oddzielonej linią.