Decka Pelplin przerwała domową serię Żaka Koszalin [ZDJĘCIA]

Po dużej przerwie obraz gry mocno się zmienił. Goście rozpoczęli od serii 8:0, po której nabrali pewności siebie. Słaby do przerwy Thomas Davis, trafiał i wymuszał faule. Z dystansu trafiał Roman Janik, punktowali też Stryjewski i Patryk Kędel. Żak na pierwsze punkty po zmianie stron czekał ponad 3. min. Do 26. utrzymywał jednak różnicę 10 pkt. W końcówce 10-punktowy run zaliczyli goście na remis 51:51. Na chwilę przewagę dla Żaka odzyskał William Kondrat, ale trzecią kwartę zakończył trójką Janik, na remis po 54.

Pierwsza połowa rozgrywana była pod pełną kontrolą gospodarzy. Świetnie punktował Marcin Tomaszewski (w pierwszych 20. min zdobył 17 ze swoich 18 pkt), była dobra gra na obydwu tablicach (do przerwy 24 zbiórki Żaka, w tym aż 13 ofensywnych), a Wiktor Rajewicz nie tylko prowadził grę, ale raził rywali rzutami z dystansu. Żak szybko wypracował przewagę 10-12 pkt, którą utrzymywał przez większą część drugiej kwarty. W jej końcówce powiększył różnicę do 17 pkt (46:29), po ostatnim celnym rzucie z gry w spotkaniu Tomaszewskiego (za 3 pkt).

Rozpoczęło ją trafienie Stryjewskiego, ale później przeważał Żak. Po wolnych Kondrata było nawet 90:84. Trójka niezmordowanego Janika kolejny raz przywróciła wiarę gościom. Przy wyniku 91:88, na 3,7 sekund przed końcem, Stryjewski trafił jeden z dwóch wolnych. Po drugim faulowany w walce o zbiórkę został Konrad Rosiński. Niestety, nie wykorzystał obydwu wolnych. Gościom zostało 3,1 sekundy na akcję. Piłkę otrzymał Stryjewski i oddał rzut prawie z połowy boiska. Piłka wpadła do kosza już po końcowej syrenie. Była to jego jedyna trójka w meczu, na 5 prób.

W czwartej goście obejmowali jednopunktowe prowadzenie, ale to Żak częściej prowadził różnicą nawet 6 oczek. W 40. min, po trafieniu Janika, było 79:78 dla gości. Faulowany Szymon Pawlak stanął na linii rzutów wolnych. Wykorzystał jednak tylko pierwszą próbę, co oznaczało remis i dogrywkę.

- Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Na własnej hali mieć 40 proc. rzutów wolnych to jest to kuriozalne - dodał trener Rafał Knap.

Żak Koszalin - Decka Pelplin 91:92 (23:14, 23:17, 8:23, 25:25, d. 12:13)

Żak: Kondrat 23 (8 zb.), Tomaszewski 18 (2x3, 8 zb., 4 as., 3 str.), Rajewicz 15 (3x3, 6 as., 3 zb., 5 prze.), Lewandowski (1x3, 3 zb.), Krajewski 5 (9 zb, 3 as.) - Pawlak 12 (2x3, 4 str.), Szewczyk 5 (1x3, 6 zb.), Rosiński 4 (4 zb.), Życzkowski 0.

Decka: Davis 22 (10 zb., 3 str.), Stryjewski 20 (1x3, 10 as., 5 zb.), Janik 19 (5x3), Sadło 3, Janiec 0 - Kędel 17 (1x3, 6 zb., 3 str.), Dzierżak 6 (4 zb.), Konopatzki 3 (5 zb., 4 as.), Szymański 2 (3 zb., 4 bl.), Sączewski 0.