Deszcz monet w Galerii Emka. Wielkie liczenie datków ze skarbonki fundacji Magia [ZDJĘCIA]

Na stołach najpierw stanęły kubeczki z nominałami monet, które mają do nich trafić, a potem zostały wysypane monety, dziesiątki tysięcy monet.

- Za każdym razem zbieramy około 50 tysięcy monet. To oznacza, że średnio do drugi koszalinianin wrzucił do skarbonki choć jedną monetę, która pomaga dzieciom z naszego regionu - przyznaje Arkadiusz Klimczak, wolontariusz Fundacji Magia. - Pokazując to tutaj, udowadniamy, że każdy grosz się liczy, że wspomaga naszą inicjatywę. Dzięki tym pieniądzom możemy opłacić rehabilitację, leczenie, powrót do zdrowia. Obecnie wspieramy około 30 dzieci.