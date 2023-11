Długi lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych w Koszalinie to prawie 19 milionów złotych

Ta kwota robi wrażenie, ale zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych było o kilka milionów wyższe. Lucyna Sitarczyk, dyrektor ZBM w Koszalinie, przypomina, że jeszcze kilka lat temu te długi wynosiły ponad 26 milionów złotych.

Zadłużenie spada z kilku powodów. Jednym z nich jest umarzanie zadłużenia zmarłych lokatorów, którzy nie zostawili po sobie majątku ani spadkobierców - to rocznie nawet kilkaset tysięcy złotych. Drugi to program odpracowywania długów. Mogą z niego skorzystać osoby, które mają ponad 5 tysięcy długu. Program odpracowania zadłużenia w Zarządzie Budynków Mieszkalnych działa od 2015 roku. Kilka lat temu z takiej możliwości korzystało kilkanaście osób, w tym roku jest to około 80 lokatorów. Lokatorzy odpracowują długi sprzątając klatki schodowe, biuro ZBM oraz placówki miejskie — szkoły, żłobki i biblioteki.