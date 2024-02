E.Link Gwardia Koszalin nie dała szansy PGE KPR Gryfino [ZDJĘCIA]

Wynik w 2. min otworzył Wiktor Biskup, a w 3. wyrównał Michał Klemens. Był to drugi - po początkowym 0:0 - i zarazem ostatni remis w sobotnim meczu. Po kolejnych 3. minutach było już 5:1 dla Gwardii, a 3 gole na swoim koncie miał skuteczny w pierwszych minutach meczu Biskup. W 11. min przewaga Gwardii wzrosła do 6 goli (9:3), gdy po 2 trafienia zaliczyli skrzydłowi Maciej Fabianowicz i Bartłomiej Korczak. Gwardia prezentowała mocną obronę, miała pewnego między słupkami Damiana Zwierza i skuteczność w kontratakach. Różnica 6 goli utrzymała się do 15. min. Później gospodarze zanotowali słabszy fragment i z 12:6 goście doszli na a 12:9 (20.). Krótki kryzys zażegnany został serią... 6 goli (28. - 18:9). W 30. było nawet 20:10, ale to goście trafili jako ostatni przed zmianą stron.