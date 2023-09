E.Link Gwardii Koszalin z drugim zwycięstwem

Spotkanie drużyn, które wygrały swoje mecze na inaugurację sezonu było wyrównanym widowiskiem przez pierwszych 20. minut. Koszaliński zespół rozpoczął od trafień Bartłomieja Korczaka i Damiana Woźniaka. Gospodarze otworzyli swoje konto w 3. minucie, a w czwartej wyrównali na 2:2. Do 11. min Gwardia dwa razy odskakiwała na 2 gole, ale KPR nie pozostawał dłużny. Przy stanie 4:6 zespół z Gryfina zdobył 3 gole z rzędu i w 13. min wyszedł na jedyne prowadzenie w meczu 7:6. Gwardia za chwilę odzyskała przewagę (8:7), ale do 21. min KPR jeszcze trzy razy doprowadzał do remisu (ostatni 11:11).

Druga połowa to całkowita dominacja Gwardii, która rozpoczęła ją od 4 trafień, na prowadzenie 21:13 (35.). Gospodarze na pierwszą bramkę trafienie po zmianie stron czekali do 36. min. Do połowy tej odsłony Gwardia utrzymywała przewagę 6-7 goli. Później zanotowała serię 5:0, odskakując na 11 bramek (53. - 29:18). KPR odpowiedział 3 golami, ale w końcówce znów oglądano popis skutecznej gry Gwardii. Od stanu 30:22 (57.) trafiali wyłącznie koszalińscy zawodnicy, powiększając rozmiary wygranej do 12 goli!

PGE KPR Gryfino - E.Link Gwardia Koszalin 22:34 (13:17)

KPR: Jeziorny, Cyran, Kłodziński - Fedeńczak, Jezierski 1, Baliński 3, Lasko, Klemens 2, Gackowski 4, Blejsz, Skrzypkowiak, Telenga 4, Markowski 1, Kostrzewa 2, Janczyk 3, Witkowski 2.

Gwardia: Zwierz, Matusiak - Laskowski 2, Fabianowicz 7, Korczak 5, Stalka 1, Biskup 2, Laska 2, Kowalkowski 2, Didyk 4, Ekstowicz 2, Niewiadomski 3, Woźniak 4.

2. kolejka: Tytani - Szczypiorniak 40:25 (17:12), AZS UKW - Sparta 29:29 (13:15) karne 4:3, USAR - MKS BODEGA 25:28 (8:15), Sambor - Jedynka KODO 21:31 (9:17), Aqua-Instal Jeziorak - SMS ZPRP 42:35 (19:14), Warmia Energa - pauza.