Finał akcji Szlachetna Paczka w Koszalinie i Kołobrzegu [zdjęcia]

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce, trwający już od 22 lat. Jego zasady są proste: najpierw wolontariusze spotykają się z osobami, które potrzebują pomocy. To są nierzadko seniorzy, rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami czy rodziny wielodzietne, osoby ciężko chore. Historie tych rodzin trafiają do internetowej bazy (za pośrednictwem strony szlachetnapaczka.pl) , a następnie darczyńcy wybierają, komu pomóc.

Szlachetna Paczka to akcja o ogólnopolskim zasięgu, podczas której obdarowano już prawie 20 tysięcy rodzin. O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu akcje, świadczą liczby. Dane z Raportu o Biedzie 2023 dostępnego na stronie szlachetnapaczka.pl wynika, że około 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w 2022 roku, w tym niemal 400 tys. dzieci oraz 290 tys. seniorów. - 41 procent gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych, osoby je tworzące żyją w sferze niedostatku. Co czwarta rodzina włączona do Szlachetnej Paczki zaciągnęła kredyt na leczenie kogoś bliskiego lub utrzymanie godnych warunków życia - to jedynie przykładowe dane z raportu.