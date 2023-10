Grała IV liga. Bałtyk Koszalin pokonał MKP Szczecinek [ZDJĘCIA]

Bałtyk Koszalin na swoim stadionie pokonał MKP Szczecinek 3:1. Gospodarze prowadzili po 30. minutach gry 2:0, ale na krótko przed przerwą goście strzelili kontaktowego gola. Wynik 2:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, pomimo licznych okazji na podwyższenie ze strony gospodarzy. Dopiero w doliczonym czasie gry w polu karnym został sfaulowany Sebastian Ginter, a Dominik Pawłowski ustalił rezultat meczu na 3:1 strzałem z 11 metrów.

Komplet punktów przywieźli ze Szczecina piłkarze Gwardii Koszalin. Do przerwy remisowali na boisku Iskierki. Bezbramkowy wynik utrzymał się do 58. minuty, gdy Mateusz Piotrowski wykorzystał rzut karny za faul na Michale Mikołajczyku. W ciągu kolejnych 9. minut zespół z Koszalina zdobył jeszcze dwa gole. Najpierw świetnym uderzeniem z ok. 28 m popisał się Gabriel Szygenda, a rezultat ustalił kapitan zespołu Piotrowski, wykorzystując drugą jedenastkę za faul na Adrianie Cybuli.