Hirek Wrona na Politechnice Koszalińskiej. O branży muzycznej i dziennikarstwie

- Sam nie jestem dziennikarzem muzycznym, a selektorem. Moja pasja stała się moim zawodem. Zajmuję się selekcjonowaniem nagrań muzycznych i przekazuję krótkie informacje na ich temat. Ale nie da się tego robić bez wiedzy, bez poznania historii muzyki, rynku muzycznego, bez rozumienia tego, czym jest własność intelektualna. Ale nade wszystko trzeba muzyki słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Dlatego wiedza jest czymś, czego nikt państwu nie zabierze - mówił Wrona, zwracając się do studentów.

- Może to jest banał, ale gwarantuję wam, że wiedza jest czymś, co was zaprowadzi do pięknych miejsc w życiu - podsumował.