Historyczna pomyłka. Pomnik na cmentarzu w Szczecinku do wymiany?

Nie zgadzała się chociażby data zdarzenia: połowa listopada, gdy powstanie warszawskie upadło z początkiem października 1944 roku. Ale w latach 80. polscy historycy -zwłaszcza zajmujący się historią lokalną - nie mieli dostępu do amerykańskich archiwów. Teraz źródła historyczne są bogatsze i łatwiej dostępne, choćby w formie elektronicznej.

Pomnik tzw. amerykańskich lotników postawiono na grobie na cmentarzu w Szczecinku za czasów pierwszej Solidarności na początku lat 80. XX wieku na fali wolności, która ogarnęła cały kraj. Pochowano pod nim szczątki kilku żołnierzy ekshumowanych z miejscowego cmentarza wojennego, a pochodzących z wraku samolotu, który w roku 1944 strącono koło lotniska w podszczecineckich Wilczych Laskach. Tablica - z sylwetką bombowca, gwiazdą US Air Force i spadochronami nad powstańczą Warszawą - autorstwa rzeźbiarza Zygmunta Wujka zdaje się potwierdzać oficjalną wersję wydarzeń. Mówi ona, że pod Wilczymi Laskami w drodze powrotnej został zestrzelony amerykański samolot transportujący zaopatrzenie dla walczącej Warszawy.

Kluczowy jest niemiecki meldunek wraz z informacją przekazaną gestapo w Pile. Jasno z niego wynika, że we wraku samolotu rozbitego 15 listopada byli rosyjscy spadochroniarze, zapewne grupa dywersyjna mająca jakieś zadanie na tyłach frontu (ten wówczas był na Wiśle). Potwierdza to znalezione sowieckie uzbrojenie, prowiant. Samolot, którym lecieli, to był amerykański DC47.