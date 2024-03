Jacek Woźniak: Kołobrzeg potrzebuje nowego otwarcia

Gospodarkę mamy jednoimienną, ale stoi ona na dwóch solidnych filarach: turystyka oraz zapominany i często pomijany cały sektor usług. Deklaruję nowe otwarcie na tę grupę. Będę rozwijał komunalne budownictwo mieszkaniowe na wynajem, ale z uwzględnieniem demografii dzielnic Kołobrzegu i obwodów szkół podstawowych. Zwiększenie liczebności stałych mieszkańców miasta, to nasza lokalna racja stanu. Ugruntuję w polityce przestrzennej miasta właściwe parametry zabudowy, przyjaznej dla otoczenia, zieleni i miejsc parkingowych.

Wykluczę w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabudowę powyżej 30% powierzchni, zwiększę powierzchnię biologicznie czynną o 10 pkt procentowych, zabudowę do 20 m.n.p.m., zwiększę wskaźnik miejsc postojowych; w uzdrowisku do 1:1,3, a w pozostałej części miasta do 1:1,5 mieszkaniowe budownictwo komunalne). Natychmiast uruchomię procedurę sporządzenia planu ogólnego dla miasta. Obronię tereny portowe przed zakusami deweloperskimi.

Kołobrzeg nie jest przygotowany, ani gospodarczo, ani infrastrukturalnie do zmiany funkcji terenów po byłym radzieckim lotnisku, dlatego zaproponuję, żeby na kolejne lata pozostawić obecne zagospodarowanie byłego lotniska, z terenem na duże imprezy plenerowe i funkcją lotniska sportowego. Obecna sieć szkół nie odzwierciedla zapotrzebowania i oczekiwań mieszkańców miasta, powstały obszary, które na mapie miasta są „białą plamą” oświatową.