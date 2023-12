Jarmark Bożonarodzeniowy w Koszalinie oficjalnie otwarty [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Jarmark Bożonarodzeniowy wraca do nas po pandemicznej przerwie. Widzimy, ze jest społeczne zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, zarówno wśród wystawców, sprzedawców, jak i wśród mieszkańców, klientów. To też okazja do tego, by dzieci spędziły czas w świątecznym klimacie, na przykład korzystając z karuzeli - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Jarmark to również szereg wydarzeń towarzyszących, występów, koncertów i warsztatów. Na sobotę 16.12 zaplanowano na przykład warsztaty tworzenia kul śnieżnych (godz. 12.00-14.00), a dzień później z dekorowania świątecznych pierniczków (12.00-14.00).