Józef Piłsudski i jego czasy. Wystawa w koszalińskim Archiwum Państwowym [ZDJĘCIA]

Piłsudski i jego czasy - to nazwa wystawy, którą można oglądać w Archigalerii, na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2. Wystawę przygotowało Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Chętni mogą zobaczyć dokumenty, książki i fotografie przedstawiające Polskę pod przywództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, ale także elementy wyposażenia i umundurowania wojskowego z tego okresu.

- Na naszej wystawie prezentujemy marszałka w jego czasach, z tamtej perspektywy - mówił z kolei Zbigniew Izraelski. - Nie chcemy marszałka oceniać, czy sugerować i podpowiadać, jak tę postać odbierać. Zaprezentowaliśmy zróżnicowane materiały, które przedstawiały Piłsudskiego w ważnych chwilach jego życia, od czasów, gdy był dzieckiem do śmierci, a nawet później - jak go pamiętano. Dwie gabloty poświęciliśmy na przestawienie pogrzebu marszałka. To była wielka, ogólnokrajowa uroczystość. Nie mogliśmy też nie pokazać jego ulubionego pasjansa, czy charakterystycznej niedopitej herbaty. Ponadto zaprezentowaliśmy postacie, które razem z marszałkiem tworzyły tę Polskę, jego dowódców, żołnierzy - dodał.