Kolejna porażka koszykarzy Żaka Koszalin. Trener Knap podał się do dymisji [ZDJĘCIA]

Obie drużyny rozpoczęły od celnych rzutów za 3 pkt (Jakub Kobel i Szymon Pawlak). Po kolejnych trafieniach z dystansu Wiktora Rajewicza i ponownie Pawlaka, w 4. min Żak objął prowadzenie 12:6. Goście potrzebowali niewiele czasu by odwrócić wynik (6. - 12:14), a punktowali głównie z rzutów wolnych. Końcówka pierwszej kwarty należała do opolan. Ostatnich 5 pkt zdobył Kobel, ustalając wynik na 25:21 dla AZS.

Ze strony gości w tym fragmencie punktował głównie środkowy Kareem Reid. W 29. min Amerykanin opuścił jednak boisko z powodu skurczów i już nie wrócił do gry. Przy lepszej w tym meczu skuteczności opolan w pomalowanym, wydawało się że to może być kluczowa dla nich strata. W dodatku na zamknięcie kwarty Żak zaliczył serię 7:0, zakończona trójką Igora Lewandowskiego na najwyższe prowadzenie 66:55.

Po świetnej trzeciej kwarcie, mogło się wydawać, że Żak ma wszystkie atuty w ręku i jest na dobrej drodze do wygranej numer 12 w sezonie. Nic bardziej mylnego. Ostatnie 10 minut AZS rozpoczął od rzutu za 3 pkt Michała Lisa, na co odpowiedział hakiem Oskar Życzkowski. Do połowy tej odsłony były to jedyne punkty zdobyte przez Żaka, który w niczym nie przypominał zespołu z trzeciej kwarty, a nawet z dwóch pierwszych. Za to goście zaliczyli 14-punktowy run, wychodząc z wyniku 58:68 na 72:68. Gospodarze już się po tym nie pozbierali. Końcówka w ich wykonaniu to pokaz totalnej niemocy, błędów i braku pomysłu na rozegranie akcji. Dzieła zniszczenia dopełnił duet Dominik Rutkowski - Kobel, który zdobył ostatnich 12 pkt dla gości.

W Żaku Wiktor Rajewicz miał 17 pkt (5/9 z gry) i 5 asyst. Niestety, również aż 7 strat (z 18. zespołu, tyle samo mieli goście). Słabsze zawody zaliczył m.in. William Kondrat, który trafił tylko 4 z 12 rzutów z gry. W odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziła opolanom słaba skuteczność z wolnych (19/29) i z dystansu (5/19 za 3). Żak miał odpowiednio 13/17 za 1 i 11/31 za 3 pkt. Goście trafiali za to ze świetną, 67-procentową skutecznością za 2 pkt (24/36). Żak był to wyraźnie gorszy (14/37).

Najlepszymi zawodnikami w zespole z Opola byli Jakub Kobel, który do 18 pkt (5/10 z gry, 6/10 za 1) dołożył aż 10 asyst i 5 zbiórek. Michał Lis zdobył 15 pkt (6/8 z gry, 3/5 za 3 pkt), a Kareem Reid o jeden mniej (6/6 z gry) i 7 zbiórek. Z kolei Michałowi Jodłowskiemu zabrakło 2 pkt do double-double (8 pkt, 10 zb.).

- Chciałem przeprosić naszych kibiców za kolejną porażkę w słabym stylu, zwłaszcza za czwartą kwartę. Jest mi szalenie przykro, że nasi kibice musieli coś takiego oglądać. Trzeba uderzyć pięścią w stół i wziąć winę na siebie. Trzeba odbyć kilka męskich rozmów, porozmawiać z zarządem, bo jeżeli tak ma to wyglądać to ja nie chciałbym być przyczyną ciągłych porażek. Mam swoją dumę i honor, biorę to na siebie. Musimy porozmawiać o zmianach, a jak wiemy okienko transferowe jest już zamknięte, więc jedyne zmiany jakie mogą nastąpić są na ławce trenerskiej. I nie mówię tu o moich asystentach, tylko o sobie. Myślę, że to jest najwyższy czas na jakieś ruchy, zmiany, bo za chwilę nie będzie czego zbierać i zamiast o play-offy będziemy bić się o utrzymanie - powiedział na pomeczowej konferencji R. Knap.

Po niedzielnej porażce, Żak ma bilans 11-11 i traci już 3 wygrane do ósemki. Środowy mecz z Sensation Kotwicą Port Morski w Kołobrzegu będzie praktycznie spotkaniem o zachowanie szans na play-off. Możliwe, że koszaliński zespół przystąpi do niego już bez trenera Rafała Knapa.

- Będę składał na ręce zarządu prośbę o rozwiązanie kontraktu z mojej winy, bo nie wypełniamy wcześniejszych założeń. Chłopaki są dobrze przygotowani motorycznie, taktycznie myślę również, ale musi przyjść jakiś impuls, który pomoże tym młodym graczom. Pewna formuła ze mną się wyczerpała, co było widać podczas dzisiejszego spotkania. Nie chciałbym, żeby to się powtarzało, a uważam, że moja drużyna zasługuje na to żeby bić się o play-off, a nawet sprawić w nich kilka niespodzianek - dodał.

Prawdopodobnie decyzja co do dalszej pracy trener Knapa zapadnie w poniedziałek. Jeżeli zarząd Żaka przyjmie jego dymisję, to będzie miał niewiele czasu na znalezienie następcy, a jeżeli go znajdzie, to ten niemal z marszu poprowadzi zespół w derbach w Kołobrzegu.

Żak Koszalin - Weegree AZS Politechnika Opolska 74:82 (21:25, 11:13, 34:17, 8:27)

Żak: Rajewicz 17 (2x3, 5 as., 3 zb., 3 prze., 7 str.), Czerniewicz 14 (3x3), Kondrat 11 (2x3, 5 zb., 3 as., 3 str.), Pawlak 10 (2x3), Krajewski 2 (6 zb., 4 as.) - Lewandowski 7 (1x3), Tomaszewski 6, Życzkowski 4 (3 zb.), Szewczyk 3 (1x3, 5 zb.), Rosiński 0.

AZS: Kobel 18 (2x3, 10 as., 5 zb., 4 str.), Lis 15 (3x3, 3 as., 3 prze., 4 str.), Reid 14 (7 zb.), Jodłowski 8 (10 zb.), Kaczmarzyk 3 - Rutkowski 12 (6 zb., 3 as., 3 prze.), Białachowski 6 (3 as.), Maciejak 6.