Kolejny remont obwodnicy Szczecinka potrwa prawie pół roku. Kierowców czekają utrudnienia [zdjęcia]

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w trakcie eksploatacji na 700 metrowym odcinku nawierzchni trasy głównej pojawiły się spękania i osiadania. Ten fragment trasy przechodzi przez trzęsawiska, na których w przeszłości znajdowało się jezioro Wielimie i konieczne było wzmocnienie podłoża na całej szerokości trasy. - Zobowiązaliśmy wykonawcę inwestycji do naprawy drogi – komunikuje GDDKiA. - Po wykonaniu szczegółowych badań, ekspertyz i opinii geotechnicznych wykonawca opracował program naprawczy i przystępuje do robót. Najpoważniejsze prace będą dotyczyły wzmocnień podłoża. Na długości 100 metrów wymagana będzie rozbiórka jezdni i nasypu na całej szerokości korpusu drogowego. Po wzmocnieniu podłoża zostanie wykonany nowy nasyp i jezdnie.

Jak już informowaliśmy, od piątku (12 stycznia) drogowcy zamknęli odcinek obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 od węzła Śródmieście do wylotu na Koszalin. Prace potrwają do wakacji - w tym czasie ruch odbywać się będzie starą obwodnicą Szczecinka - objazd wytyczono ulicami Słupską, Narutowicza i Koszalińską.

Przy okazji czasowego zamknięcia części obwodnicy Szczecinka ruszą także prace przy wylocie na Koszalin. Będzie to początek inwestycji związanej z budową drogi S11 Szczecinek – Bobolice. W rejonie obecnego ronda na północnym krańcu obwodnicy będzie budowany nowy węzeł drogowy. Wykonawca skorzysta z zamknięcia tego odcinka i zrealizuje część prac.

Dodajmy, że to już trzeci poważny remont tego rejonu S11 oddanego do użytku w roku 2019 - najpierw trzeba było obniżyć jezdnię pod wiaduktem na ulicy Słupskiej, bo był za mały prześwit. Potem wykonywano naprawy na zapadającym się odcinku drogi kilkaset dalej w kierunku na Koszalin. Okazały się one mało skuteczne i teraz ten fragment trzeba praktycznie budować od nowa.