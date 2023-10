Koncert rockowych coverów w wykonaniu ukraińskiej orkiestry

Udział w koncercie to też wsparcie dla walczącej Ukrainy. PRIME ORCHESTRA koncertuje na rzecz Ukrainy od maja 2022 roku, kiedy to ewakuowano muzyków. Podczas swoich występów opowiadają europejskiej publiczności o swoich osobistych doświadczeniach, o okropnościach wojny, pokazują filmy, wzywają Ukraińców o pomoc i wyrażają wdzięczność wszystkim, którym na nich zależy. Orkiestra pochodzi z Charkowa, Miasta Muzyki UNESCO, które od 24 lutego 2022 roku znajduje się pod ciągłym ostrzałem Federacji Rosyjskiej. Dlatego podczas tournée orkiestra organizuje zbiórkę pieniędzy dla Ukraińców cierpiących z powodu wojny. Dzięki koncertom i pomocy troskliwych Europejczyków 50 generatorów już dostarcza energię mieszkańcom okupowanych miast obwodu charkowskiego, przesłano sprzęt medyczny i artykuły dla osób niepełnosprawnych, leki, ubrania, żywność dla niemowląt i inne rzeczy.

Za środki zebrane dzięki koncertom orkiestra zakupiła w Niemczech dwie karetki pogotowia i wysłała je do ratowania życia ludzi w obwodzie charkowskim, a także przekazała pomoc organizacjom ratującym zwierzęta. W ostatnim czasie orkiestra zakupiła i przekazała sprzęt medyczny dla ośrodka rehabilitacyjnego „Nezlamni” we Lwowie oraz specjalny autobus z hydrowindą do transportu osób po amputacjach, leczonych w 8. Miejskim Szpitalu Klinicznym w Kijowie. Spektakle i liczne wywiady z europejskimi gazetami, radiem i telewizją dają artystom możliwość przekazania głównego tematu – nie zapominajcie, w pobliżu toczy się straszliwa wojna, Ukraina potrzebuje pomocy!

Koncerty odbędą się w miastach Czech, Niemiec, Francji, Polski, krajów nadbałtyckich i nie tylko. Koncert w Koszalin (Polska) odbędzie się 22 października 2023 (niedziela). Hala Widowiskowo-Sportowa. Początek o 19:00.