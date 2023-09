Kradli dzieci, aby je zniemczyć. W Połczynie-Zdroju odsłonięto pomnik ofiar germanizacji w czasie II wojny światowej [ZDJĘCIA]

- Z takim kuferkiem wróciłam do domu – wspominała ze łzami w oczach pani Barbara, którą w czasie wojny naziści uznali za „czystą rasowo” i nadającą się do germanizacji. Przez obóz dziecięcy w Łodzi – jak około 200 tysięcy polskich dzieci – trafiła do rodziny w III Rzeszy, aby stać się Niemką.

Nie bez powodu wybrano to miejsce i to miasto - do wojny Bad Polzin. To tu SS stworzyło jeden z ośrodków Lebensborn (niem. źródło życia), w którym dobrane pod kątem genetycznym kobiety i mężczyźni mieli płodzić kolejne pokolenia Aryjczyków z rasy „panów”. Tu dzieci były chowane w duchu nazizmu, tu także przygotowywano dzieci odebrane polskim i ukraińskim rodzinom do germanizacji i adopcji przez rodziny w Niemczech.

Przez dekady o tym się nie mówiło, także w Połczynie, gdzie w dzisiejszym sanatorium Borkowo działała placówka Lebensbornu. O tragedii dzieci i ich rodzin przypominała tylko mała kapliczka przy jednej z alejek w parku, która upamiętniała ofiary niemczenia.