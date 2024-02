Łazy do Mielna: rozpoczęły się konsultacje społeczne

Odpowiedni formularz ankiety został już opublikowany na stronie internetowej gminy Mielno (www.mielno.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielnie, udostępniony w jednostkach organizacyjnych gminy Mielno oraz w sekretariacie i Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Konsultacje potrwają do 14 lutego. Mieszkańcy odpowiadają na pytanie: "Czy jest Pani/Pan za włączeniem do granic administracyjnych Miasta Mielna obszaru obejmującego Sołectwo Łazy (obręb ewidencyjny Łazy) Gmina Sianów?". Wystarczy zaznaczyć X w odpowiednim miejscu i tak wypełnioną ankietę złożyć w Urzędzie Miasta Mielno.

Przypomnijmy, sołectwo Łazy należało do gminy Mielno od lat 70. ubiegłego wieku. Jednak rok temu, decyzją Rady Ministrów, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łazy zostały wydzielone z gminy Mielno i przyłączone do gminy Sianów. Argumentami za tym przemawiającymi był m. in. wspólny cmentarz i wspólne OSP. Teraz Mielno chce jednak odzyskać Łazy i włączyć je do granic miasta. Łazy stałyby się mieleńskim osiedlem.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy ani państwa. Decyzję o połączeniu Mielna z Łazami podejmie Rada Ministrów po uzyskaniu opinii wojewody oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ma to nastąpić najpóźniej w lipcu. Gmina musi złożyć wszelkie dokumenty do marca.