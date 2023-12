Mieleńska poniemiecka "beczka" runęła do Bałtyku i zniknęła. "To koniec pewnej epoki"

Znają ją chyba wszyscy, nie tylko mieszkańcy. Jeśli ktokolwiek wszedł na mieleńską plażę musiał ją zobaczyć. Stała w morzu, jakieś 300 metrów od lądu, na granicy Mielna z Unieściem.

- Ktoś rzucił, że pewnie stan morza jest tak wysoki, że fale ją przykryły. Ale sztorm ustał, a beczki nie ma - pokazuje nasza rozmówczyni.

- Ależ to żal, to był przecież symbol naszej gminy. Sama tam kilka razy popłynęłam, wchodziłam na górę, skakałam do wody. Skończyła się pewna epoka - żałuje.