Mieszkam w tumanie kurzu - mieszkaniec Sitna ma dość sąsiedztwa budowy drogi [ZDJĘCIA]

- Tu obok powstanie rondo, od kilkunastu tygodni dosłownie za moim płotem trwają zakrojone na dużą skalę roboty ziemne – opisuje nasz Czytelnik. - Kopią, przywożą, wywożą ziemię, jeżdżą wywrotki, pracują koparki i inny ciężki sprzęt. Mamy środek lata, jest sucho, więc proszę sobie wyobrazić, co dzieje się na mojej posesji. To nie jest kurz, to warstwy ziemi, które codziennie osiadają na dachu, oknach, parapetach, elewacji, a – jak nie zamknę okna – to także na wszystkim co jest w domu.

O pomoc poprosił nas pan Mirosław (nazwisko do wiadomości redakcji) z podszczecineckiego Sitna. To tu – jakieś 100 metrów od jego posesji - budowany właśnie łącznik obwodnicy Szczecinka będzie się łączył z drogą krajową nr 20.

Na to jednak – na razie – zgody nie ma. - Nikt nawet oficjalnie nie przyszedł sprawdzić co i jak, ktoś zajrzał i stwierdził, że brudna elewacja to efekt ruchu na DK20 i tyle – mieszkaniec Sitna mówi, że nieoficjalnie zaproponowano mu zakup farby, aby sam odmalował sobie dom. - Nie godzę się na to, bo wynajęcie ekipy będzie sporo kosztowało, a z jakiej racji ja mam ponosić koszty przywrócenia ścian do poprzedniego stanu.

O wyjaśnienia poprosiliśmy biuro prasowe Budimeksu:

- W ramach dobrej współpracy z sąsiadem budowy, pracownicy Budimeksu zaproponowali panu L. możliwość wyboru i zakupu farby elewacyjnej dobrej jakości na koszt wykonawcy, żeby mógł odnowić elewację we własnym zakresie po zakończeniu realizacji kontrakt – informuje Diana Zyglewska z biura prasowego firmy. - Zainteresowany odrzucił propozycję. Aby zminimalizować podnoszenie się cząstek kurzu z budowy, generalny wykonawca prowadzi prace związane z robotami ziemnymi z wykorzystaniem zestawów nawadniających, czyli beczek do polewania wodą. Niemniej jednak dom pana Mirosława jest zlokalizowany w bliskiej odległości około 30 metrów od drogi krajowej nr 20, gdzie jest duże natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie – duża emisja spalin. Dodatkowo w niewielkiej odległości od posesji znajdują się pola, z których również niosą się kłęby ziemi i kurzu, m.in. w trakcie orki. Wspomniane czynniki mają wpływ na to, że biała elewacja budynku ulega zabrudzeniu.

I dalej: - Jak wskazuje pan Mirosław w swoim oświadczeniu, jeszcze przed rozpoczęciem prac Budimeksu występowały sytuacje, które zmusiły go do odnowienia i umycia ścian zewnętrznych. Warto wspomnieć, że decyzja o przebudowie dróg oraz ich dokładny przebieg była informacją jawną, którą można było konsultować społecznie z władzami gminy. Pan Mirosław nie odniósł się do projektu przebudowy w tym czasie.