Miliony na nowe drogi w Koszalinie, nowy wiadukt oraz remonty tras dojazdowych i rond [WIDEO]

Prace ruszają lada chwila, a potrwają do 2026 roku. - To inwestycja trudna, ale my lubimy trudne wyzwania - komentował w piątek, podczas podpisywania umowy, Łukasz Janowski z Budimeksu. Jego firma przebuduje półkilometrowy odcinek ul. Szczecińskiej od dawnej granicy Koszalina do węzła drogowego trasy S11, wybuduje - wraz z nowoczesnym wiaduktem - zupełnie nową drogę od ul. Szczecińskiej do ul. BOWiD, dzięki czemu łatwiej dojedziemy do istniejącej strefy ekonomicznej, oraz przygotuje do sprzedaży, montując tam wszystkie potrzebne instalacje, tereny inwestycyjne w tzw. nowej strefie, czyli pomiędzy ulicami Wołyńską, Lechicką i Szczecińską.

- Przypomnę, że Budimex właśnie skończył budowę naszego odcinka trasy S11, więc właściwie przenosi się na działkę obok i działa z nami dalej - zaśmiał się Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, również składając swój podpis na umowie. - To naprawdę solidna firma i cieszę się, że właśnie oni wygrali ten przetarg - dodał.