Miłosz Janczewski: Koszalin zasługuje na to, aby rządzili nim ludzie ambitni

Szanowani wyborcy, szanowni koszalinianie!

Jeśli chcecie Koszalina ambitnego, przyjaznego, jeśli zależy wam na tym, aby w naszym mieście można było żyć lepiej, niż się żyje teraz, i zarabiać więcej, niż zarabia się w tej chwili, to ja wiem jakie zmiany trzeba wprowadzić, aby tak właśnie się stało. Jeśli zależy wam, aby Koszalin w niedalekiej przyszłości stał się aglomeracją o znacznie większym znaczeniu gospodarczym i samorządowym, niż dzieje się to teraz, to razem ze mną ta zmiana nam się wszystkim uda. Dlatego zachęcam do głosowania nie tylko na mnie, ale i na całą naszą grupę, na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na radnych do koszalińskiej rady miejskiej. Bo tylko wspólnie damy radę zmienić Koszalin w miasto naszych marzeń i naszych ambicji. Zapewniam też, że jako prezydent tak często padające w czasie licznych wcześniejszych wyborów hasło, że przyszłość Koszalina to przede wszystkim rozwój turystyki zamienię w rzeczywistość. Bo faktycznie geograficzne położenie Koszalina daje nam niepowtarzalną szansę, aby kołem zamachowym dla naszego rozwoju była właśnie szeroko rozumiana branża turystyczna. Jednak, aby tak się stało, musi być to wizja odważna. Stąd moje pomysły, aby rozpocząć dążenia do realizacji scenariusza, gdy Mielno staje się dzielnicą Koszalina, co oznacza dla Koszalina ogromny bodziec do rozwoju. Płynącą przez nasze miasto Dzierżęcinkę należy tak zrewitalizować, aby mogła służyć mieszkańcom nie tylko jako miejsce rekreacji, ale także jako jedna z form miejskiej komunikacji. Takich pomysłów mamy więcej, bo Koszalin zasługuje na to, aby rządzili nim ludzie niebojący się ambitnych projektów i wyzwań. My jesteśmy na nie gotowi.