Młyny Stoisław Koszalin powalczą o udział w turnieju finałowym Pucharu Polski

Luty to gorący okres dla zespołów z Koszalina i Elbląga, które rywalizują ze sobą o miejsce w grupie mistrzowskiej Orlen Superligi Kobiet oraz o udział w turnieju Final Four Orlen Pucharu Polski. Pierwsze, ligowe starcie zakończyło się po myśli koszalinianek. 11 lutego rozbiły u siebie zespół z Elbląga 38:27.

- Będziemy starali się udźwignąć ciężar dwóch meczów w krótkim czasie. Po rywalizacji z Galiczanką mamy dwa pełne dni, żeby przygotować się do walki ze Startem i to powinno wystarczyć - powiedział Krzysztof Przybylski.

- Jest to dla nas ważny mecz, bo to przecież spotkanie o wejście do najlepszej czwórki rozgrywek pucharowych. Fajnie by było zagrać w finale o ten puchar.

Spotkanie Młyny - Start rozpocznie się o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich 4.