Mów do słupa, a słup jak.. stoi tak stał. Czy przed tym domem płynie złośliwa Energ(i)a?

- Pod koniec ubiegłego roku Energa wymieniała w naszej okolicy starą infrastrukturę oświetleniową i elektryczną - wyjaśnia pani Krystyna. - Przy naszej posesji, ku naszemu zdziwieniu, stary słup pozostawiono. A przecież stoi on blisko bramy, nachodzi na wjazd do domu. Kilka razy zarysowałam już auto, jest bardzo wąsko. Gdy skontaktowałam się z Energą z prośbą o wymianę starego słupa lub jego przesunięcie dalej od bramy, to odpowiedź była kuriozalna - dodaje i przedstawia pismo od Energi Operatora.

W odpowiedzi czytamy, że przeprowadzone oględziny w terenie słupa potwierdziły widoczne ślady działania zjawisk atmosferycznych wynikające z normalnego procesu starzenia się materiału. - Obecny stan słupa nie zagraża bezpieczeństwu, dlatego nie planujemy w chwili obecnej wymiany przedmiotowego słupa. Proszę wystąpić z wnioskiem do Działu Przyłączeń o usunięcie kolizji, przy czym koszty z tym związane obciążą wnioskodawcę (...). Dalsza korespondencja nie będzie wnosiła nic nowego do sprawy i pozostanie bez odpowiedzi.