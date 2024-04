Nieziemska Noc w Bibliotece w Koszalinie. Już dziś wpiszcie ją do kalendarza

W tym roku Koszalińska Biblioteka Publiczna zabiera nas w podróż przez kosmiczne przestrzenie nauki i fantazji. Nieziemska Noc w Bibliotece, jak sama nazwa wskazuje, skupiać się będzie wokół tematyki kosmosu i nauki, otwierając tym samym wachlarz fascynujących warsztatów i atrakcji przed uczestnikami.

Co znajdziemy w programie?

SALA KINOWA

17:00 - wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników dorosłych,

17:15 - spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim

Wojciech Orliński – dziennikarz, autor wielu książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych, w tym m.in. biografii Lema pt. „Lem. Życie nie z tej ziemi”,

19:00 - rozpoczęcie Święta Czytelnika Dziecięcego, o którego oprawę artystyczną zadba grupa artystów ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich,

20:30 – koncert zespołu Ampacity, który tworzy w obszarach rocka psychodelicznego, muzyki progresywnej oraz space rocka. Gwarantujemy, że ich muzyka to prawdziwy odlot.

Na koncert zapraszamy wraz z No Fun Booking.