Szukacie pomysłu na weekend w Koszalinie? Służymy pomocą

Na godzinę 18 w piątek Centrum Kultury 105 zaprasza do kina Kryterium na Interaktywny koncert familijny Kalejdoskop Marzeń i Snów. To aż 19 utworów śpiewanych na żywo. Najpiękniejsze piosenki z bajek Walta Disney’a w wykonaniu utalentowanych wokalistów przeniosą nas do magicznego świata baśniowych bohaterów. Dzięki muzyce odbędziemy podróż do mroźnej krainy Anny i Elzy, zobaczymy zaczarowany świat Pocahontas i odwiedzimy podwodne królestwo Małej Syrenki. Przygody bajkowych bohaterów przypomną nam to, co w życiu najważniejsze. Odważna Vaiana wyruszy w niebezpieczną żeglarską podróż, aby ocalić swoją wyspę przed zagładą, młody Herkules zmierzy się ze spiskiem i nienawiścią we własnej rodzinie, waleczna Merida pragnąc wolności przeciwstawi się utartym od wieków zwyczajom, a Aladyn przekona się, że czasem od spełnienia marzeń dzieli nas bardzo niewiele. Te i wiele innych postaci z baśni Disney’a zabiorą swoich słuchaczy w niezapomnianą muzyczną podróż pełną bajkowych przebojów.