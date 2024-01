Nowy dyrektor RDLP Szczecinek ujawnia swoje plany. Co z wycinkami lasów? [WIDEO]

Jarosław Czarnecki został powołany w styczniu 2024 na dyrektora szczecineckiej RDLP zastępując Wiolettę Koper-Staszowską. Ton będzie teraz odpowiadał za gospodarkę leśną na Pomorzu Środkowym, gdzie lasami zarządza 30 nadleśnictw.

W piątek (26 stycznia) nowy dyrektor spotkał się z dziennikarzami, aby przedstawić się i swoje zamierzenia. Jarosław Czarnecki w LP pracuje od 33 lat, zaczynając w RDLP Toruń. Ostatnio był inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Miastko, ale w przeszłości był nadleśniczym i zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Osusznica. Pracę leśnika zna więc od podszewki.

Dziennikarze pytali się o plany ograniczenia wycinki lasów, za jakie leśnicy byli krytykowani w ostatnich latach. W szczecineckiej RDLP nie ma co prawda żadnego z 10 obszarów, które ostatnio przez ministra środowiska ze względów przyrodniczych zostały wyłączone z wycinki, ale także i u nas należy się spodziewać zmian w tej materii. Jarosław Czarnecki powiedział, że stosunkowo szybko można ograniczyć wycinkę o 5 procent bez większej szkody dla finansów LP i gospodarki. Dyrektor przypomniał bowiem, że pozyskiwanie drewna to także ważna działalność leśników, choć będzie się starał zmienić wizerunek, że to działalność podstawowa. - Nie unikniemy tego, że będziemy wycinać lasy i pozyskiwać drewno, bo jest to materiał przyjazny dla środowiska – mówił. - Natomiast co do ilości tego pozyskiwanego drewna to dyskusja jest jak najbardziej wskazana.