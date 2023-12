Obwodnica Koszalina i Sianowa. Drogowcy podali nowy termin otwarcia odcinka S6

Przełom stycznia i lutego to nowy termin, kiedy ma być wreszcie otwarta cała obwodnica Koszalina i Sianowa. W tym samym okresie powinien być także oddany do użytku łącznik S6 z centrum Kołobrzegu.

Koniec z korkami? Wiele na to wskazuje. Najważniejsza jest w tym wszystkim jednak potężna estakada, która powstaje pomiędzy Koszalinem a Sianowem w ciągu nowej trasy S6. To blisko 800-metrowy obiekt, kluczowy dla całej koszalińsko - sianowskiej obwodnicy. Jak właśnie poinformował nas Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, konstrukcja północnej nitki wspomnianej estakady jest już gotowa, trwają prace wykończeniowe. To ważna informacja, bo właśnie tą północną nitką estakady ma być najpierw puszczony ruch drogowy. Zostało to zaplanowane na przełom stycznia i lutego. Wtedy też tranzyt samochodowy z Koszalina zostanie ostatecznie wyprowadzony na trasę ekspresową S6. - Niewiele też już brakuje do domknięcia nitki południowej estakady. Tam także rozpoczęły się już pierwsze roboty drogowe - słyszymy. Co ważne, na pozostałych brakujących odcinkach koszalińsko - sianowskiej obwodnicy wszystko jest już niemal gotowe, jest ułożony asfalt. Jeśli więc estakada zostanie otwarta, wtedy cała 22-kilometrowa obwodnica Koszalina i Sianowa, aż do Karnieszewic, będzie przejezdna. Dodajmy, że pierwszy odcinek tej obwodnicy - do węzła Koszalin Wschód - został otwarty dla ruchu w 2019 roku...

Co z łącznikiem trasy S6 w Kołobrzegu? Chodzi o 1,5 kilometra trasy od węzła Kołobrzeg Wschód do centrum miasta. Łącznik miał być gotowy w kwietniu 2024 roku, ale już wiadomo, że nastąpi to szybciej, niewykluczone że także na przełomie stycznia i lutego, najpóźniej w marcu. Na wysokości galerii Karuzela, która sąsiaduje z S6, GDDKiA uruchomiła już po jednym pasie ruchu na obu nitkach tego łącznika. - Na niektórych fragmentach trasy zostały jeszcze do dokończenia roboty nawierzchniowe, a to zależne jest od warunków pogodowych, więc trudno jest podać dokładny termin zakończenia prac, jednak rzeczywiście jest wielce prawdopodobne że nastąpi to przed planowanym terminem - mówi Mateusz Grzeszczuk. Budowa tego 1,5-kilometrowego odcinka drogi, wraz z nowym wiaduktem, będzie kosztowała ponad 56 milionów złotych. Inwestycję wykonuje spółka PORR.

Co z innymi odcinkami S6 w regionie koszalińskim? Też są już w realizacji. Odcinek Koszalin - Sławno o długości 23,2 km rozpoczyna się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa, a kończy przed Sławnem. Będzie kosztował 657,9 mln zł, a wykonuje go konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice), 20 mostów, w tym pięciu przejść dla zwierząt. Termin zakończenia prac to połowa 2025 roku. Podobnie z odcinkiem Sławno - Słupsk. Ma 22,9 km długości, omija Sławno od strony południowej i biegnie do Słupska. Jego budowa pochłonie 701,6 mln zł, a prace wykonuje spółka Stecol. Powstaną cztery węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Września i Sycewice) oraz infrastruktura towarzysząca. W planach jest m. in. przebudowa dróg krzyżujących się z nową „eską”, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów czy przejazdów. W województwie pomorskim też prace trwają już na każdym odcinku. Najprędzej zostanie oddana do użytku obwodnica Słupska (budowany jest drugi pas). Przewidziano jej otwarcie na początek 2025 roku. Pozostałe odcinki - aż do gotowej już Trasy Kaszubskiej z Bożegopola Wielkiego do Trójmiasta - mają być uruchomione pod koniec 2025 roku.

