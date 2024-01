Orlen Superliga Kobiet. Młyny Stoisław Koszalin - MKS Urbis Gniezno 21:30 [WIDEO]

Pierwszy kwadrans wyglądał tak, jakby w koszalińskim zespole na parkiet wyszły jedynie Anna Mączka i Marcelina Polańska, tylko one bowiem znajdowały drogę do bramki rywalek. W 6. minucie było już 4:1 dla drużyny z Gniezna. Zespół z Wielkopolski atakował szybko, albo pozycyjnie, a i tak rzuty znajdowały drogę do bramki Młynów Stoisław. Gospodynie zaczęły nerwowo, nic im „nie wchodziło”, a kolejne niecelne rzuty albo proste straty nakręcały tylko nerwową spiralę.

Po kwadransie było już 10:5 dla MKS-u, na nic zdała się również przerwa na żądanie szkoleniowca koszalińskiej drużyny czy zmiana bramkarki. W 19. minucie po rzucie Oliwii Kuriaty było już 13:6 dla zespołu gości.

Końcówka pierwszej połowy dawała nadzieję kibicom Młynów Stoisław i samym koszaliniankom. W 21. minucie Aleksandra Zaleśny rzuciła na 8:14, szybko odpowiedziała Monika Łęgowska, ale w kolejnych minutach gospodynie wreszcie znalazły skuteczność. Cztery bramki z rzędu, autorstwa Zaleśny, Mączki i Polańskiej dały wynik 12:15 w 57. min. i wlały nieco nadziei w serca koszalińskich kibiców.