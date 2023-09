Oto kandydaci w wyborach do sejmu i senatu z koszalińskiej listy PiS [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Przed nami wielkie wyzwania i zobowiązania, ale patrząc na tę listę kandydatów, jestem spokojny o to, że nasz cel uda nam się zrealizować - powiedział lider listy Czesław Hoc, lekarz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, kołobrzeżanin. - To ludzie sprawdzeni, doświadczeni samorządowcy. Wspólnie koncentrujemy się na tym, by z pokorą pracować na rzecz dobra ogólnego, dla obywateli - dodał.

Jednym z kandydatów do senatu jest za to Andrzej Jakubowski, koszalinian, kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego, inżynier, były wiceprezydent Koszalina, obecnie radny miejski w Koszalinie.

- Za rządów Prawa i Sprawiedliwości Pomorze Środkowe to jeden wielki plac budowy - mówił drugi na liście Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, szczecinianin. - Rozpoczęliśmy tu inwestycje, na które mieszkańcy regionu czekali od lat. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Mamy świadomość tego, że w przypadku zwycięstwa opozycji te wszystkie inwestycje zostaną unieważnione, stąd tak ważne jest nasze zwycięstwo - zaznaczył.

- Ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że to są dotrzymane obietnice, to jest zrównoważony rozwój, to znaczy oparty o gospodarkę, o ochronę środowiska i kwestie społeczne - podkreśliła Małgorzata Golińska ze Szczecinka, posłanka i wiceminister środowiska. - W naszym regionie pokazaliśmy, że mogą rozwijać się zarówno duże aglomeracje, jak i małe miejscowości. I to dostrzeżenie małych miejscowości z gmin popegeerowskich jest symbolem naszych rządów - dodała.

Kandydaci PiS do sejmu:

1. Czesław Hoc, 2. Paweł Szefernaker, 3. Małgorzata Golińska, 4. Marek Subocz (były wicewojewoda, obecnie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie), 5. Oliwia Skórka (radna miejska), 6. Jan Górski (dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Koszalinie), 7. Urszula Gozdalska-Słowik (lekarz z Białogardu), 8. Jan Owsiak (były burmistrz Świdwina), 9. Bogusław Ogorzałek (zachodniopomorski wicekurator oświaty), 10. Michał Olejniczak (sołtys Siemczyna, strażak, społecznik), 11. Izabela Kulec-Kaczmarska (lekarz z Drawska Pomorskiego), 12. Stanisław Rydz (emerytowany funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, radny PiS powiatu choszczeńskiego), 13. Roksana Kaczmarek Cichosz (dyrektorka Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu), 14. Agnieszka Curyl-Katholm (rolnik z Gminy Bobolice), 15. Barbara Głowacka (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Drawsku Pomorskim, radna Rady Powiatu Drawskiego), 16. Stefan Romecki (koszaliński społecznik, poseł, kawaler Orderu Uśmiechu).

Kandydaci PiS do senatu:

Barbara Aściukiewicz (startuje z okręgu 99, radna Rady Powiatu Kołobrzeskiego), Andrzej Jakubowski (startuje z okręgu 100, koszaliński radny).