Stanisław Wziątek w Koszalinie. Apelował o głosy na Tomasza Sobieraja [WIDEO]

W odpowiedzi na to zarząd partii, który decyzją kolegialną poparł kandydata Koalicji Obywatelskiej Tomasza Sobieraja, a jej kandydaci startowali z list KO do Rady Miejskiej, podjął decyzję o skierowaniu do sądu koleżeńskiego wniosku o wyrzucenie Łagockiego z partii, a do czasu rozstrzygnięcia sprawy, zawieszeniu go w prawach członka.