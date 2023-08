Parkowanie na cenzurowanym w Koszalinie. Mandaty za korzystanie z cudzej karty

Na początek zaznaczmy, że karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wydawane są na konkretną osobę. Nie są przypisane do pojazdu, do danego numeru rejestracyjnego. To powinno wykluczać nadużycia. Do pewnego stopnia potwierdzają nam to służby miejskie i policja, które - choć często wzywane są do interwencji parkingowych - to otrzymują niewiele sygnałów związanych z korzystaniem z przywilejów parkingowych przez osoby do tego nieuprawnione. Inna rzecz, że taka osoba musiałaby być bezsprzecznie ujawniona, czy to na podstawie zapisu z monitoringu, czy w wyniku kontroli.

- Sygnałów związanych z nielegalnym parkowaniem mamy sporo, ale tych dotyczących bezprawnego korzystania z takiej karty otrzymujemy niewiele, to naprawdę rzadkie przypadki - przyznaje nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- Nie kojarzę, byśmy karali kogoś za bezpodstawne posługiwanie się kartą parkingową przeznaczoną dla danej osoby z niepełnosprawnością, choć samych interwencji dotyczących niezgodnego z prawem parkowania faktycznie jest sporo - mówi z kolei Artur Pałgan, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie. - Jeśli taką osobę złapiemy na gorącym uczynku, to grożą jej surowe konsekwencje - zaznacza. Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez osobę nieuprawnioną mandat wynosi 800 złotych. W artykule 96 kodeksu wykroczeń, dotyczącym nieuprawnionego posługiwania się kartą parkingową, czytamy, że taka osoba podlega karze grzywny do 2000 złotych.

- Jednocześnie, jeśli przewozimy gdzieś osobę z niepełnosprawnością, np. do szpitala, czy na zakupy i ta osoba posiada taką kartę parkingową, to na wyznaczonej kopercie możemy się zatrzymać. Jeśli z kartą jeździmy, nawet w dobrej wierze, ale bez osoby, na którą dokument jest wystawiony, to łamiemy prawo - podkreśla Artur Pałgan.