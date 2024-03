Pawłowicz: Chcę odpolitycznić miasto i zatrzymać w nim młodych

Od ponad 14 lat jestem działaczem społecznym, pracującym na rzecz dobra mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Jestem współzałożycielem SIS Terra oraz Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka. Byłem również najbardziej aktywnym radnym Rady Miasta Szczecinek w latach 2014-2018. To z naszej inicjatywy zainicjowany został m.in. pomysł budżetu obywatelskiego, czy też wybiegów dla psów. Nasi radni jako jedyni, zawsze głosowali przeciw podniesieniu podatków od nieruchomości dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz jako jedyni byli przeciw podniesieniu diet radnych. W obecnej Radzie Miasta tworzymy Klub Radnych Razem Dla Szczecinka. Obecnie największym wyzwaniem dla miasta jest zatrzymanie ludzi młodych.

To trudne zadanie, można mu sprostać uatrakcyjniając rynek pracy, przyciągając nowych inwestorów i tworząc przyjazny klimat dla obecnych. Nie zapominam również o innych sferach ważnych dla funkcjonowania miasta, które są istotne dla mieszkańców. Tak, kandyduje na burmistrza Szczecinka, bo czuję i widzę taką potrzebę. Jako kandydat bezpartyjny gwarantuje odpolitycznienie miasta, bez powiązań towarzysko - partyjnych.

Sprawię by to, co dziś wydaje się niemożliwe, stało się codziennością - zatrzymać ludzi młodych w Szczecinku, współpracować i działać dla miasta z każdym i wsłuchiwać się w głos i potrzeby mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z programem wyborczym „Siódemka Pawłowicza”, który przedstawiony został podczas konwencji wyborczej Zjednoczeni Razem Dla Szczecinka oraz dostępny jest w internecie i na naszych ulotkach.